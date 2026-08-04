TRAD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TRAD hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at