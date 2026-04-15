Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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15.04.2026 15:20:29
Trade Strategy For SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, And TSLA
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14.04.26
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|Meta Platforms (ex Facebook)
|574,70
|1,14%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|125,80
|3,69%
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