Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
18.05.2026 14:26:28
Trade Strategy For SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, And TSLA
This article Trade Strategy For SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, And TSLA originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:02
|NASDAQ-Handel: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|US law firms rethink their strategy for Greater China (Financial Times)
|
14.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|139,50
|-8,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die Wall Street steckt Verluste ein. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.