Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 21:02:00
Trade war redux? Greenland dispute threatens $1 trillion in trade between U.S. and Europe.
President Donald Trump’s threat to pile new tariffs on some European countries resisting his effort to obtain Greenland have put trade fights back on the front burner and rattled global financial markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!