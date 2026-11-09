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09.11.2026 06:31:29
TRADE WORKS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TRADE WORKS hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRADE WORKS noch ein Gewinn pro Aktie von 32,57 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,57 Prozent auf 1,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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