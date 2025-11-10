TRADE WORKS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TRADE WORKS hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,57 JPY gegenüber 0,830 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TRADE WORKS im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRADE WORKS 1,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at