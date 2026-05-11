TRADE WORKS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TRADE WORKS veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 JPY gegenüber -2,720 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat TRADE WORKS mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 893,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 39,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at