TRADE WORKS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TRADE WORKS lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden JPY gegenüber 1,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at