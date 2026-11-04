Tradedoubler A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tradedoubler A präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 524,1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 569,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at