Tradedoubler A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tradedoubler A gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 SEK gegenüber 0,200 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent auf 537,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 531,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at