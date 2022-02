Trader aufgepasst! Carnival mit stärkstem Kaufsignal seit Monaten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Reise- und Touristikbranche zählte wirtschaftlich gesehen zu den größten Leidtragenden der Pandemie, entsprechend massiv fielen die Kursverluste aus. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität treibt jetzt jedoch die Aktien an und Carnival über eine wichtige Hürde. Risikofreudige Anleger sollten zugreifen.Leinen los? Für die Kreuzfahrtbranche jedenfalls sieht die Zukunft nicht mehr ganz so düster aus wie noch im Spätherbst. Entsprechend krabbeln die Kurse der Unternehmen ebenfalls wieder nach oben, wenn auch begleitet von einer hohen Volatilität. Für risikofreudige Anleger sind die hohen Kursschwankungen natürlich ein Fest, doch bei Carnival können jetzt auch all jene zugreifen, die auf ein aussagefähiges Signal für den Einstieg gewartet haben. Ein solches gibt es heute im Handel. Die Aktie steigt aktuell um 2,3 Prozent auf 23,06 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit November 2021. Wichtiger als das Datum ist der Bruch des langfristigen Abwärtstrends, der seit Mitte letzten Jahres gültig war und mit dem Sprung über 22,45 Dollar geknackt wurde.