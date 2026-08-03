TRADERS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRADERS hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 54,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at