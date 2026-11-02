TRADERS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRADERS hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 108,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,36 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 123,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRADERS einen Umsatz von 2,84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at