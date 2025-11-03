TRADERS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TRADERS äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,36 JPY, nach 50,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 2,84 Milliarden JPY, gegenüber 4,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at