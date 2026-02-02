TRADERS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TRADERS hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 37,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRADERS 34,37 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRADERS einen Umsatz von 2,90 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at