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20.03.2026 06:31:28
TradeUP Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TradeUP Acquisition stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,350 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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