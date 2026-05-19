19.05.2026 06:31:29

TradeUP Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TradeUP Acquisition lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TradeUP Acquisition ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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