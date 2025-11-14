TradeUP Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TradeUP Acquisition gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TradeUP Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at