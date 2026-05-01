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01.05.2026 06:31:29
Tradeweb Markets hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tradeweb Markets hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Tradeweb Markets hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,690 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 617,8 Millionen USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tradeweb Markets 509,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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