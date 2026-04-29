Tradeweb Markets Aktie
WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064
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29.04.2026 14:01:28
Tradeweb Markets Inc Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc (TW) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $205.28 million, or $0.96 per share. This compares with $148.38 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, Tradeweb Markets Inc reported adjusted earnings of $255.13 million or $1.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.2% to $617.76 million from $509.67 million last year.
Tradeweb Markets Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $205.28 Mln. vs. $148.38 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.69 last year. -Revenue: $617.76 Mln vs. $509.67 Mln last year.
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