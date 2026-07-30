Tradeweb Markets Inc Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc (TW) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $181.318 million, or $0.85 per share. This compares with $153.782 million, or $0.71 per share, last year.

Excluding items, Tradeweb Markets Inc reported adjusted earnings of $228.149 million or $0.97 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.0% to $558.946 million from $512.971 million last year.

Tradeweb Markets Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $181.318 Mln. vs. $153.782 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.71 last year. -Revenue: $558.946 Mln vs. $512.971 Mln last year.