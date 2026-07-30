Tradeweb Markets Aktie
WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064
|
30.07.2026 13:28:58
Tradeweb Markets Inc Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc (TW) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $181.318 million, or $0.85 per share. This compares with $153.782 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Tradeweb Markets Inc reported adjusted earnings of $228.149 million or $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $558.946 million from $512.971 million last year.
Tradeweb Markets Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $181.318 Mln. vs. $153.782 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.71 last year. -Revenue: $558.946 Mln vs. $512.971 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tradeweb Markets
|
29.07.26
|Ausblick: Tradeweb Markets zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Tradeweb Markets legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Tradeweb Markets zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Tradeweb Markets präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Tradeweb Markets öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)