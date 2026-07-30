Tradeweb Markets Aktie

Tradeweb Markets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 13:28:58

Tradeweb Markets Inc Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc (TW) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $181.318 million, or $0.85 per share. This compares with $153.782 million, or $0.71 per share, last year.

Excluding items, Tradeweb Markets Inc reported adjusted earnings of $228.149 million or $0.97 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.0% to $558.946 million from $512.971 million last year.

Tradeweb Markets Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $181.318 Mln. vs. $153.782 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.71 last year. -Revenue: $558.946 Mln vs. $512.971 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tradeweb Markets

mehr Nachrichten