Tradeweb Markets Aktie
WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064
|
30.10.2025 14:47:00
Tradeweb Markets Inc Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc (TW) announced a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $185.63 million, or $0.86 per share. This compares with $113.91 million, or $0.53 per share, last year.
Excluding items, Tradeweb Markets Inc reported adjusted earnings of $206.52 million or $0.87 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.83 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 13.3% to $508.59 million from $448.91 million last year.
Tradeweb Markets Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.63 Mln. vs. $113.91 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.53 last year. -Revenue: $508.59 Mln vs. $448.91 Mln last year.
