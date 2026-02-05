Tradeweb Markets Aktie

Tradeweb Markets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 14:36:17

Tradeweb Markets Q4 Profit, Revenue Rise; $500 Mln Share Buyback Authorized; Lifts Dividend By 16.7%

(RTTNews) - Tradeweb Markets Inc. (TW), an operator of electronic marketplaces for rates, credit, equities and money markets, Thursday reported net income of $324.99 million, or $1.51 per share for the fourth quarter, more than 100% up from $142.21 million, or $0.66 per share in the same period a year earlier, primarily helped by other income of $207.08 million .

Additionally, the company's Board has authorized a share buyback programme of up to $500 million.

Excluding one-time items, earnings increased to $206.97 million or $0.87 per share from $181.18 million or $0.76 per share last year.

Operating income rose to $221.01 million, compared with $188.54 million a year ago.

Total revenue increased 12.5% to $521.18 million from $463.34 million in the prior-year quarter.

The company has declared a quarterly dividend of $0.14 per share, a 16.7% increase from prior year, payable on March 16, to stockholders of record as of March 2, 2026.

The company's shares are trading more than 1% in pre-market trading after closing at $100.82 on Wednesday.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tradeweb Markets

mehr Nachrichten

Analysen zu Tradeweb Markets

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tradeweb Markets 94,50 12,50% Tradeweb Markets

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen