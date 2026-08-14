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14.08.2026 06:31:29
Tradia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tradia hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 106,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 138,73 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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