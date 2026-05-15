15.05.2026 06:31:29

Tradia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tradia hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,15 Prozent auf 3,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tradia 4,00 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 246,99 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tradia 182,49 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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