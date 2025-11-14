Tradia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tradia hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 49,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Milliarden JPY gegenüber 4,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at