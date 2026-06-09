CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.06.2026 06:00:05
Trading app drives change in Egypt’s investment culture
Thndr co-founder says 2023 financial crisis a pivotal moment for retail investor customer base that has grown beyond his ‘wildest dreams’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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