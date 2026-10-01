01.10.2026 15:55:00

Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI

Kolumne
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Einen Trading-Bot entwickeln – ohne selbst programmieren zu können? Genau darum geht es in unserer neuen dreiteiligen Live-Serie „Trading-Bot – die KI-Challenge“. Sie geben die Regeln vor, treffen die Entscheidungen und kontrollieren den Prozess – während ein KI-Agent die Programmierung übernimmt. Schritt für Schritt entsteht so auf einem Multi-Märkte-Demokonto ein Handels-Bot mit mehreren Sicherheitsmechanismen.

Die Reihe richtet sich ausdrücklich an selbstentscheidende Trader und nicht an Programmierer. In drei Live-Sessions am 1., 8. und 15. Oktober 2026, jeweils von 17:00 bis 18:00 Uhr, wird der Bot gemeinsam aufgebaut, getestet und weiterentwickelt. Ein 15-minütiges Einführungsvideo bereitet Sie auf die praktische Umsetzung vor.

Wer selbst erleben möchte, wie sich künstliche Intelligenz im Trading praktisch einsetzen lässt, bekommt hier die Gelegenheit, den kompletten Entwicklungsprozess live mitzuverfolgen. Voraussetzung sind lediglich ein kostenpflichtiges KI-Abo sowie ein Multi-Märkte-Demokonto, das vorab bei WH SelfInvest angefordert werden kann.

Heute startet Teil 1 der KI-Challenge – seien Sie live dabei und bauen Sie Schritt für Schritt Ihren eigenen Trading-Bot auf.

    Donnerstag, 01.10.26, 17:00 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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