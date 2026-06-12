Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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12.06.2026 06:00:30
Trading firm DRW suffered sharp loss on power market as prices gyrated
Group took $176mn hit and parted ways with its head electricity and gas trader as winter volatility battered positionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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