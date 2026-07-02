Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
|
02.07.2026 10:58:00
Trading in Perpetual Futures Hit $1 Billion on Kalshi in the First Week. Here's What That Means for the Crypto Market
Globally, perpetual futures are one of the most popular ways to speculate on the future prices of cryptocurrencies. But until recently, U.S-based customers had almost no way to get involved. That changed in early June, when prediction market Kalshi became the first U.S. regulator-approved platform to offer perpetual futures trading to its customers.By all accounts, this new financial product has been a smash success. In the first 24 hours, trading volume on Kalshi hit $100 million. In the first week, total trading volume rocketed past $1 billion. This is obviously big business, and one that could reshape the way people invest in crypto.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perpetual LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Perpetual LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perpetual LtdShs
|11,00
|10,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.