Perpetual LtdShs Aktie

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WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9

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02.07.2026 10:58:00

Trading in Perpetual Futures Hit $1 Billion on Kalshi in the First Week. Here's What That Means for the Crypto Market

Globally, perpetual futures are one of the most popular ways to speculate on the future prices of cryptocurrencies. But until recently, U.S-based customers had almost no way to get involved. That changed in early June, when prediction market Kalshi became the first U.S. regulator-approved platform to offer perpetual futures trading to its customers.By all accounts, this new financial product has been a smash success. In the first 24 hours, trading volume on Kalshi hit $100 million. In the first week, total trading volume rocketed past $1 billion. This is obviously big business, and one that could reshape the way people invest in crypto.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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