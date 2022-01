Trading-Tipp: Etsy vor der nächsten Abwärtswelle

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es ist noch nicht lange her, da war bei Etsy alles in bester Ordnung. Die Aktie hatte die 300-Dollar-Marke gebrochen und damit ein neues Allzeithoch markiert. Doch mit der Zinsangst und dem Ausverkauf bei Tech-Aktien hat sich das Bild komplett gewendet. Der Kurs droht in sich zusammenzufallen.Innerhalb weniger Wochen hat sich der Kurs von Etsy halbiert. Am Freitag durchbrach die Aktie die Unterstützung knapp oberhalb von 150 Dollar und generierte somit das nächste starke Verkaufssignal. Es drohen jetzt weitere Verkäufe und ein Rückfall bis in den Bereich zwischen 100 und 125 Dollar.