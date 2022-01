Trading-Tipp Commerzbank: So hebeln Sie den Zinsanstieg

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die hohe Inflation und der deshalb erwartete Anstieg der Zinsen haben die Börsen fest im Griff. Während viele Branchen unter der Entwicklung leiden, zählen Bankaktien zu den Gewinnern. So gehört auch die Commerzbank am Mittwoch einmal mehr zu den Top-Gewinnern im MDAX. Anleger können mit Hebel auf steigende Kurse setzen.Vier Zinsanhebungen werden in den USA in diesem Jahr erwartet. Für Banken bedeuten steigende Zinsen die Chance auf höhere Gewinne, entsprechend reagieren die Aktien auf die jüngsten Entwicklungen positiv. In Deutschland erscheint aktuell die Commerzbank besonders attraktiv. Wo die ersten Ziele im Chart liegen, was es sonst zu wissen gilt und wie sich Anleger jetzt positionieren können, erfahren Sie im aktuellen Trading-Tipp von DER AKTIONÄR TV.