Trading-Tipp Deutsche Telekom: Tochter verabreicht den Booster

Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Donnerstag die roten Vorzeichen. Positive Ausnahme ist hier die Deutsche Telekom , die mit einem Kursplus von rund drei Prozent die DAX-Gewinnerliste anführt. Aus technischer Sicht ergeben sich durch diesen Kurssprung gleich mehrere Kaufsignale.Die T-Aktie profitiert von einem starken Ausblick der Tochter T-Mobile US (DER AKTIONÄR berichtete). Mit dem Anstieg am Donnerstag überwindet der DAX-Konzern nicht nur die 200-Tage-Linie bei 17,05 Euro, sondern auch das November-Hoch bei 17,20 Euro.Die nächste Widerstandszone türmt sich bereits bei 17,50 bis 17,75 Euro Euro auf. Wird diese auch noch überwunden, ist der Weg frei bis 18 Euro. Die Hürde bei 18,32 Euro ist die letzte hin zum Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro.