Traffic Control Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Traffic Control Technology A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Traffic Control Technology A einen Umsatz von 809,0 Millionen CNY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,820 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Traffic Control Technology A 0,440 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,54 Milliarden CNY gegenüber 2,16 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
