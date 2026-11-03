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03.11.2026 06:31:28
Traffic Control Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Traffic Control Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Traffic Control Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,02 Prozent zurück. Hier wurden 527,3 Millionen CNY gegenüber 538,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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