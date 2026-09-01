Traffic Control Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Traffic Control Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Traffic Control Technology A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 579,0 Millionen CNY – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Traffic Control Technology A 549,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at