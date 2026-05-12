VR Holdings Aktie

VR Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US91829Q1004

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12.05.2026 06:12:28

Trafina Privatbank mit neuem VR und weniger Gewinn

Die Generalversammlung der Trafina Privatbank hat Thomas Weibel in den Verwaltungsrat gewählt. Für 2025 melden die Basler deutlich weniger Gewinn, die Dividende bleibt aber stabil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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