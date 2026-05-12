VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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12.05.2026 06:12:28
Trafina Privatbank mit neuem VR und weniger Gewinn
Die Generalversammlung der Trafina Privatbank hat Thomas Weibel in den Verwaltungsrat gewählt. Für 2025 melden die Basler deutlich weniger Gewinn, die Dividende bleibt aber stabil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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