Traeger: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Traeger präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Traeger einen Gewinn von -0,500 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Traeger mit einem Umsatz von insgesamt 94,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at