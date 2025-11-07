Traeger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Traeger hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Traeger 125,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

