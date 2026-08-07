Traeger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Traeger präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,40 Prozent auf 120,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 145,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at