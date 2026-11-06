Traeger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Traeger hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Traeger hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 10,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -33,500 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,45 Prozent auf 74,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at