Traeger: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Traeger ließ sich am 17.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Traeger die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Traeger mit einem Umsatz von insgesamt 138,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,04 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,090 USD. Im Vorjahr waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Traeger im vergangenen Geschäftsjahr 655,90 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Traeger 785,55 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,152 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 636,45 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at