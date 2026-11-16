Trailblazer Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trailblazer Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at