Trailblazer Merger A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trailblazer Merger A äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trailblazer Merger A ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at