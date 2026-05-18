Trailblazer Merger A präsentierte Quartalsergebnisse

Trailblazer Merger A präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Trailblazer Merger A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at