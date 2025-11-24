Trailblazer Merger A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trailblazer Merger A stellte am 21.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,82 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at