Trailblazer Merger A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trailblazer Merger A ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trailblazer Merger A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at