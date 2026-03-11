Trailblazer Merger A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trailblazer Merger A hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,59 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Trailblazer Merger A ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at