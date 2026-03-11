|
Trailblazer Merger A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Trailblazer Merger A hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,59 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Trailblazer Merger A ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.
