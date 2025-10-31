Train Alliance Sweden Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Train Alliance Sweden Registered B präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,3 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 69,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at