Train Alliance Sweden Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Train Alliance Sweden Registered B hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 39,6 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,24 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Train Alliance Sweden Registered B 0,350 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Train Alliance Sweden Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 294,79 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Train Alliance Sweden Registered B 259,73 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,510 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 319,24 Millionen SEK gerechnet.

